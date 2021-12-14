Глава Рособрнадзора назвал возможную альтернативу ЕГЭ

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
К 2030 году значительно вырастет роль портфолио, к моменту поступления в вуз оно может стать альтернативой ЕГЭ. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
Он пояснил, что примерно с шестого класса школьники будут собирать свои достижения для дальнейшего успешного поступления в вузы. Музаев отметил, что это могут быть волонтерство, занятия спортом и другие мероприятия.
По его словам, сейчас это интересует только учеников 9–11-х классов, поскольку все соревнования, где участвуют младшие школьники, вузами не засчитываются. Музаев считает, что систему учета достижений стоит ввести уже с 6-го класса.
"Мы прорабатываем идею поступления в вуз по портфолио, когда все достижения – учебные и нет – суммированы в один файл. Нам эта идея кажется перспективной", – заключил Музаев.
Член профсоюза "Учитель", преподаватель русского языка и права Всеволод Луховицкий прокомментировал идею главы Рособрнадзора. По его мнению, сбор портфолио может стать очень унизительной процедурой.
"Я, безусловно, против портфолио. Заставлять ребенка с первого класса думать исключительно о том, куда он будет поступать, по-моему, просто антипедагогично. Ребенок проживает в школе, и не дай бог, если мы получим поколение людей, которые думают не о процессе учебы и не о том, чтобы узнать что-то новое и интересное, а о том, чтобы в первом классе "заработать" на поступление", – цитирует его "Газета.ру".
По его мнению, заменить ЕГЭ можно, но лучше не надеяться на то, что это произойдет в ближайшие полгода.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что готовы рассмотреть предложение председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина об отмене Единого государственного экзамена совместно с другими компетентными ведомствами.
Глава СК назвал ЕГЭ пыткой для школьников и призвал его отменить
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