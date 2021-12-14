В Рособрнадзоре рассказали о формате проведения ЕГЭ в 2022 году

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в следующем году пройдет в доковидном формате, однако, если эпидемиологическая ситуация весной ухудшится, в расписание экзамена могут быть внесены изменения, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью "Российской газете".
"Действие антиковидного постановления правительства, устанавливающее особый график, не продлено, поэтому пока настраиваемся на плановое проведение экзаменов", – отметил Музаев.
Глава ведомства уточнил, что выпускники уже написали итоговое сочинение, которое является условием допуска к ЕГЭ. Принять участие не смогла только Калмыкия, где на сегодняшний день наблюдается сложная эпидемиологическая обстановка. Отмечается, что региональный Оперштаб попросил Рособрнадзор перенести даты.
По словам Музаева, весенней досрочной волны ЕГЭ не было два года, на данный момент она стоит в расписании с 21 марта по 18 апреля, включая резервные дни. Основной период сдачи – с 26 мая по 2 июля.
"Просьба в первую очередь к родителям: сильно не переживать. Если мы поймем, что ситуация меняется, то быстро сможем все переформатировать. Если весной будет сильное ухудшение эпидемической обстановки, то примем решение о переносе весенней волны", – сообщил глава Рособрнадзора.
Ранее в ведомстве заявили, что готовы рассмотреть предложение председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина об отмене Единого государственного экзамена совместно с другими компетентными ведомствами.
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