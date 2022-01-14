В Рособрнадзоре выступили за аккуратные изменения в ЕГЭ

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В Рособрнадзоре поддерживают аккуратные изменения единого государственного экзамена (ЕГЭ). С таким заявлением выступил глава ведомства Анзор Музаев.

Руководитель Рособрнадзора призвал не допустить резких перекосов в данном вопросе. Он отметил, что все изменения крайне чувствительно воспринимаются учениками и их родителями.

"Сейчас в экзамене большинство заданий – это задания с развернутым ответом, где выпускник может продемонстрировать различные важные для него в будущем навыки", – подчеркнул Музаев.

Он выразил мнение, что главным преимуществом ЕГЭ является возможность поступить в любой вуз исключительно по результатам экзамена. Музаев подчеркнул, что при этом в Рособрнадзоре прислушиваются к конструктивной критике.

"Мы считаем, что важно сохранять баланс и подходить к изменениям вдумчиво и последовательно", – заключил он.

Ранее в Рособрнадзоре заявляли, что полный отказ от аттестации в формате ЕГЭ является необоснованным. Специалисты отметили, что это может привести к понижению качества образования в стране.

Кроме того, по их мнению, единые процедуры и подходы на федеральном уровне мотивируют школьников учиться, а сам экзамен является эффективным механизмом отбора абитуриентов для поступления в вузы.