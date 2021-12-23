Глава Рособрнадзора оценил идею допускать к ЕГЭ по ПЦР-тестам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что допуск к ЕГЭ по ПЦР-тестам вводить не планируется. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это слишком утяжелит процесс, два года мы жили в ковиде. Все привиты уже в принципе", – подчеркнул глава Рособрнадзора.

По его словам, среди работников сферы образования наименьшее число противников вакцинации, а иммунитет к COVID-19 растет, поэтому нет смысла требовать результаты ПЦР-тестов.

Музаев подчеркнул, что при проведении ЕГЭ будут соблюдены антиковидные меры, которые действовали в предыдущие два года. Также он сообщил, что не планируется понижать уровень сложности ЕГЭ в 2022 году из-за пандемии.

"Даже если что-то там с ковидом будет происходить, содержание мы и в тот раз не меняли, и сейчас не собираемся", – добавил Музаев.

Ранее он рассказывал, что ЕГЭ в следующем году пройдет в доковидном формате, однако, если эпидемиологическая ситуация весной ухудшится, в расписание экзаменов могут быть внесены изменения.