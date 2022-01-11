В Рособрнадзоре назвали рисковым быстрый перевод ЕГЭ в компьютерную форму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Быстрый перевод массовых предметов ЕГЭ в компьютерную форму является крайне затратным и рисковым мероприятием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Рособрнадзор.

В ведомстве подчеркнули, что цифровизация ЕГЭ не решит общественно значимых проблем. Большую часть баллов участники получают за развернутые ответы, которые проверяются экспертами. На данный момент нет качественных технологий, способных проверять такие решения.

"Так что компьютерная форма записи ответов не дает выигрыша во времени обработки результатов экзамена и выдачи результатов, не снимает нагрузки с привлекаемых к проверке работ специалистов", – рассказали в Рособрнадзоре.

В ведомстве также отметили, что ЕГЭ по информатике перевели в компьютерную форму, так как это естественная для этого предмета рабочая среда. Однако данная форма не может быть применима к другим предметам, так как развернутые ответы по математике, физике или химии предполагают запись большого количества формул. Эти данные вносят в компьютер с помощью специализированных программ профессионалы.

"Компьютеризация данных экзаменов скорее не вопрос ближайшего будущего. Возможно, эта перспектива связана с использованием планшетов и технологий интеллектуального распознавания написанного участниками ЕГЭ текста", – заключили в Рособрнадзоре.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что к 2030 году значительно вырастет роль портфолио, к моменту поступления в вуз оно может стать альтернативой ЕГЭ. Он пояснил, что примерно с шестого класса школьники будут собирать свои достижения для дальнейшего успешного поступления в вузы. Музаев отметил, что это могут быть волонтерство, занятия спортом и другие мероприятия.

