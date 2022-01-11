В России впервые за 10 лет снизился проходной балл ЕГЭ для поступления в вузы

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Средний балл ЕГЭ, необходимый для поступления в российские вузы, снизился впервые за десять лет. Такие данные представили аналитики Высшей школы экономики.

Как утверждается на сайте учреждения, в ходе исследования были обработаны данные 838 вузов. В их число вошли 404 головных государственных заведения, 345 филиалов и 89 негосударственных учреждений.

"Средний балл зачисленных в российские вузы не вырос, а даже чуть снизился – пусть на доли процентного пункта, составив 70,3 против 70,8 по бюджетным местам и 68,6 (68,7) по совокупному приему", – сообщают эксперты ВШЭ.

Как утверждается в материале, половину зачисленных на бюджет студентов составляют школьные отличники.

Снижение проходного балла случилось из-за увеличения числа бюджетных мест, считают аналитики. Больше всего данная тенденция прослеживается в регионах.

"Это означает, что ни о какой тревожной тенденции речь не идет, просто на бюджетные места сумели поступить и те абитуриенты, которые раньше не проходили по конкурсу баллов", – считают авторы исследования.

В анализе уточняется, что в 2021 году количество бюджетных мест возросло на 9% по сравнению с показателем 2020 года.

Ранее в Рособрнадзоре заявляли, что полный отказ от аттестации в формате ЕГЭ является необоснованным. В ведомстве считают, что это может привести к понижению качества образования в стране.

Кроме того, специалисты полагают, что единые процедуры и подходы на федеральном уровне мотивируют школьников учиться, а сам экзамен является эффективным механизмом отбора абитуриентов для поступления в вузы.