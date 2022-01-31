Власти Подмосковья не планируют вводить новые ограничения из-за COVID-19

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об отсутствии планов введения дополнительных ограничений в регионе в связи с тяжелой ситуацией с коронавирусом.

"Мы не планируем дополнительные ограничения, мы сейчас активно занимаемся тем, чтобы усилить амбулаторное звено: различные способы телемедицины, линия 122. Все это позволяет нам снять серьезную нагрузку на врачей", – сказал он в эфире канала "Россия 1".

В то же время Воробьев отметил, что система здравоохранения Подмосковья в настоящее время испытывает запредельные нагрузки.

"Поэтому привлекаем студентов и, конечно, бросаем силы с плановой помощи", – пояснил глава региона.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассматривают возможность введения федерального локдауна в РФ на фоне тяжелой ситуации с COVID-19. Он подчеркнул, что в настоящее время данный вопрос неактуален.