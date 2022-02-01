Сенатор поддержал идею о максимальном переводе работников на удаленку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
В связи с ростом количества зараженных коронавирусом к урегулированию ситуации необходимо подключить и работников, и работодателей. Такое мнение в беседе с RT высказал первый зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Александр Варфоломеев.
Он отметил, что к рекомендациям о переводе максимального числа сотрудников на удаленку нужно прислушаться, так как они входят в общий комплекс мер, которые принимаются в стране.
"Сейчас самое главное – уберечь людей, их здоровье. И делать это надо таким образом, чтобы их доходы не снижались", – подчеркнул Варфоломеев.
Положительно сказаться на ситуации, по мнению сенатора, также может увеличение темпов вакцинации. Он напомнил, что вакцинированный или ревакцинированный человек менее подвержен болезни.
"Или же течение самой болезни проходит в более легкой форме. Это уже очевидный факт, здесь не надо ничего придумывать. Поэтому вакцинация, конечно, поможет", – заключил сенатор.
Ранее Минтруд РФ рекомендовал российским работодателям перевести максимально возможное число сотрудников на удаленный режим работы в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Организации должны самостоятельно определить численность сотрудников, подлежащих переводу на удаленку.
Российским работодателям рекомендовали перевести максимум сотрудников на удаленку
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