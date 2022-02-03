Бессимптомно коронавирус переносят 17–20% пациентов – Попова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала число бессимптомных носителей коронавируса в РФ.

"Если брать в целом по стране, то порядка 17–20% – это удельный вес [бессимптомных] носителей, которых мы выявили", – рассказала Попова в эфире телеканала "Россия 1".

Она уточнила, что в Москве этот показатель выше и составляет около 40% пациентов.

По словам главы Роспотребнадзора, заражению "Омикрон"-штаммом коронавируса подвержены люди в возрасте 20–30 лет из-за большого числа социальных контактов. Аналогичная ситуация отмечается среди подростков.

В России за последние сутки госпитализировали 17 792 человека с коронавирусом. За тот же период выявлено 155 768 новых случаев заражения.