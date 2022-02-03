Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
За минувшие сутки в России госпитализировали 17 792 человека с коронавирусом. Это на 3,4% больше, чем днем ранее, сообщает Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Количество госпитализаций снизилось в 37 регионах, а увеличилось в 48.
За сутки выздоровели 53 724 человека, что на 10,9% больше, чем накануне. В общей сложности с начала пандемии от коронавируса вылечились 10 390 732 человека. Скончались за сутки 667 человек, всего умерли 333 357.
За последние 24 часа выявили 155 768 новых случаев заражения. На Москву пришлось 26 904 новых случая заболевания, на Санкт-Петербург – 21 234, на Московскую область – 8 721, на Пермский край – 3 845, на Самарскую область – 3 692, на Свердловскую область – 3 443, на Челябинскую область – 3 433, на Республику Саха – 3 381, на Красноярский край – 3 317, на ХМАО – 3 283.
Меньше всего случаев зафиксировали на Чукотке – 23, в Еврейской автономной области – 26, Ненецком автономном округе – 93 и Магаданской области – 116.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что постковидный синдром не является уникальной особенностью коронавируса, подобные состояния могут возникнуть после любого тяжелого заболевания. Специалист добавил, что сильный страх перед коронавирусом, выработавшийся в начале пандемии, привел к тому, что сегодня люди склонны списывать любое недомогание на перенесенный коронавирус.
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