В Москве госпитализировали 6% от числа выявленных случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
За последние сутки в Москве госпитализировали 1 622 человека с COVID-19. Это 6% от числа выявленных случаев заболевания, сообщает столичный Оперативный штаб.
Отмечается, что из-за "Омикрон"-штамма наиболее важным показателем для оценки эпидемиологической обстановки является число госпитализаций.
За последние 24 часа в столице выздоровели 12 359 человек. Общее число вылечившихся достигло 1 994 160.
За сутки в столице выявили 26 904 новых случая заражения, скончались 76 человек. При этом 560 пациентов находятся на ИВЛ.
За минувшие сутки в России госпитализировали 17 792 человека с коронавирусом. Это на 3,4% больше, чем днем ранее. Количество госпитализаций снизилось в 37 регионах, а увеличилось в 48. За сутки выздоровели 53 724 человека, что на 10,9% больше, чем накануне.
За последние 24 часа выявили 155 768 новых случаев заражения. На Москву пришлось 26 904 новых случая заболевания, на Санкт-Петербург – 21 234, на Московскую область – 8 721, на Пермский край – 3 845, на Самарскую область – 3 692, на Свердловскую область – 3 443, на Челябинскую область – 3 433, на Республику Саха – 3 381, на Красноярский край – 3 317, на ХМАО – 3 283.
В Москве на 70% увеличилось число больных COVID-19 за неделю
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