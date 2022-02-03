Ученые вычислили безопасную дистанцию для общения с зараженным "Омикроном"

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Ученые из научно-исследовательского института RIKEN в Японии пришли к выводу, что заразиться штаммом коронавируса "Омикрон" от другого человека можно даже при использовании медицинской маски, однако риски снижаются, если во время общения соблюдать определенную дистанцию. Об этом сообщает телеканал NHK.
В рамках исследования специалисты смоделировали различные ситуации с помощью суперкомпьютера Fugaku. При этом они учитывали большую контагиозность "Омикрона" по сравнению с вариантом "Дельта". Оказалось, что для того чтобы полностью обезопасить себя от коронавируса, необходимо соблюсти три минимальных условия: общаться с инфицированным в закрытом помещении не больше 15 минут, соблюдать дистанцию от одного метра, а органы дыхания больного должны быть прикрыты медицинской маской.
Какие-либо изменения этих условий повышают шансы инфицирования: например, уменьшение дистанции увеличивает шансы заболеть до 14%, а отсутствие маски на зараженном "Омикроном" – на 60%. Если же инфицированный не использует маску, а дистанция составляет меньше одного метра, то у собеседника практически нет шанса не подхватить инфекцию.
Ранее британские ученые заметили, что медицинские маски делают мужчин и женщин более привлекательными. Они нашли три объяснения данному феномену: во-первых, при закрытой нижней части лица люди концентрируются только на глазах, во-вторых, мозг сам начинает дорисовывать идеальную картинку лица, а в-третьих, маски ассоциируются с врачами и оказанием помощи.
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