В Центре имени Гамалеи оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В ближайшие дни заболеваемость COVID-19 в Москве пойдет на спад, при этом сейчас большинство случаев коронавируса в городе являются легкими. Об этом в интервью Москве 24 рассказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Мы где-то на пике. Я думаю, что в ближайшие дни пойдет спад. Предсказать с точностью до одного-двух дней очень трудно. <...> Думаю, что на следующей неделе уже должно быть снижение. Но снижение бывает не очень большое, но постепенно оно нарастает. И это все будет тянутся еще довольно долго – февраль и март", – сказал он.
По словам вирусолога, сейчас у большинства горожан коронавирусная инфекция протекает в легкой форме, коек для болеющих тяжело в столице хватает, однако ситуация по-прежнему остается напряженной.
"Конечно, штамм намного легче переносится, но пока большая заболеваемость. <...> Процент госпитализаций от числа заболевших снизился, но все равно он довольно высокий", – продолжил Альтштейн.
В условиях улучшения ситуации важно не забывать про санитарно-эпидемиологические меры профилактики коронавируса, в частности про ношение масок, перчаток и вакцинацию. Привитых от COVID-19 россиян пока недостаточно, отметил эксперт. При этом Альтштейн не исключил, что в ближайшее время требование о ношении средств индивидуальной защиты отменят.
"Я думаю, что их (маски. – Прим. ред.) скоро отменят. Когда? Это зависит от медицинских властей. Сказать точно, когда нужно отменить маски, я не могу", – заключил он.
За последние сутки в Москве госпитализировали 1 342 человека с коронавирусом. На ИВЛ при этом находятся 633 пациента. Всего выявили 18 541 новый случай коронавирусной инфекции. От последствий COVID-19 скончался 81 пациент, а выздоровели 21 615 человек.
Всего с начала пандемии столичные врачи вылечили от коронавируса 2 140 512 горожан.
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