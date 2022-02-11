В Центре имени Гамалеи оценили ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В ближайшие дни заболеваемость COVID-19 в Москве пойдет на спад, при этом сейчас большинство случаев коронавируса в городе являются легкими. Об этом в интервью Москве 24 рассказал профессор вирусологии, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Мы где-то на пике. Я думаю, что в ближайшие дни пойдет спад. Предсказать с точностью до одного-двух дней очень трудно. <...> Думаю, что на следующей неделе уже должно быть снижение. Но снижение бывает не очень большое, но постепенно оно нарастает. И это все будет тянутся еще довольно долго – февраль и март", – сказал он.

По словам вирусолога, сейчас у большинства горожан коронавирусная инфекция протекает в легкой форме, коек для болеющих тяжело в столице хватает, однако ситуация по-прежнему остается напряженной.

"Конечно, штамм намного легче переносится, но пока большая заболеваемость. <...> Процент госпитализаций от числа заболевших снизился, но все равно он довольно высокий", – продолжил Альтштейн.

В условиях улучшения ситуации важно не забывать про санитарно-эпидемиологические меры профилактики коронавируса, в частности про ношение масок, перчаток и вакцинацию. Привитых от COVID-19 россиян пока недостаточно, отметил эксперт. При этом Альтштейн не исключил, что в ближайшее время требование о ношении средств индивидуальной защиты отменят.

"Я думаю, что их (маски. – Прим. ред.) скоро отменят. Когда? Это зависит от медицинских властей. Сказать точно, когда нужно отменить маски, я не могу", – заключил он.

За последние сутки в Москве госпитализировали 1 342 человека с коронавирусом. На ИВЛ при этом находятся 633 пациента. Всего выявили 18 541 новый случай коронавирусной инфекции. От последствий COVID-19 скончался 81 пациент, а выздоровели 21 615 человек.

Всего с начала пандемии столичные врачи вылечили от коронавируса 2 140 512 горожан.

