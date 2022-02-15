Эпидемиолог объяснил скачки заболеваемости коронавирусом в России

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Россиянам перечислили факторы, которые влияют на скачкообразную статистику заболеваемости коронавирусом в стране. Об этом рассказал академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский в эфире радио Sputnik.

Специалист допустил, что на количество выявляемых случаев COVID-19 оказывают влияние особенности распространения инфекции в регионах.

По словам Покровского, периоды подъема и спада волн коронавируса в разных городах могут отличаться. Это обусловлено большой территорией страны.

"Сначала мы видели сильный подъем заболеваемости в Москве, потом некоторое снижение числа новых случаев, в то время как на остальных территориях России еще продолжается устойчивый рост, это вполне закономерное явление", – отметил эпидемиолог.

Эксперт выразил мнение, что характеризующие заболеваемость показатели способны возрастать в середине каждой недели. Это происходит по причине того, что на выходных граждане реже сдают тесты на коронавирус.

"У нас может быть чисто технически такой подъем в середине недели, когда приходят результаты обследований, проведенных в понедельник и вторник, – тех, которые не были сделаны в субботу и воскресенье. Эти факторы накладываются, и поэтому создается впечатление скачков заболеваемости", – объяснил Покровский.

Специалист уточнил, что снижение числа случаев в каждом регионе произойдет спустя определенное время после начала подъема заболеваемости.

"Обычно после начала подъема заболеваемости в том или ином городе он сохраняется еще одну-две недели, а потом начинается спад", – обозначил Покровский.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали необходимый уровень коллективного иммунитета при "Омикроне". Его показатель равен 90%, но, по словам замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова, такой показатель в России пока не достигнут.