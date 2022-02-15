Эпидемиолог объяснил скачки заболеваемости коронавирусом в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россиянам перечислили факторы, которые влияют на скачкообразную статистику заболеваемости коронавирусом в стране. Об этом рассказал академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский в эфире радио Sputnik.
Специалист допустил, что на количество выявляемых случаев COVID-19 оказывают влияние особенности распространения инфекции в регионах.
По словам Покровского, периоды подъема и спада волн коронавируса в разных городах могут отличаться. Это обусловлено большой территорией страны.
"Сначала мы видели сильный подъем заболеваемости в Москве, потом некоторое снижение числа новых случаев, в то время как на остальных территориях России еще продолжается устойчивый рост, это вполне закономерное явление", – отметил эпидемиолог.
Эксперт выразил мнение, что характеризующие заболеваемость показатели способны возрастать в середине каждой недели. Это происходит по причине того, что на выходных граждане реже сдают тесты на коронавирус.
"У нас может быть чисто технически такой подъем в середине недели, когда приходят результаты обследований, проведенных в понедельник и вторник, – тех, которые не были сделаны в субботу и воскресенье. Эти факторы накладываются, и поэтому создается впечатление скачков заболеваемости", – объяснил Покровский.
Специалист уточнил, что снижение числа случаев в каждом регионе произойдет спустя определенное время после начала подъема заболеваемости.
"Обычно после начала подъема заболеваемости в том или ином городе он сохраняется еще одну-две недели, а потом начинается спад", – обозначил Покровский.
Ранее в Роспотребнадзоре назвали необходимый уровень коллективного иммунитета при "Омикроне". Его показатель равен 90%, но, по словам замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, члена-корреспондента РАН Александра Горелова, такой показатель в России пока не достигнут.
Москва прошла пик волны "Омикрона"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: