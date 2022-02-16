Невролог посоветовал перенесшим COVID-19 много ходить

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Врач-невролог сети клиник "Атлас" Игорь Мацокин рассказал, что для борьбы с повышенной утомляемостью, нарушениями памяти и ощущением "тумана в голове" после COVID-19 нужна физическая активность, сообщает "Газета.ру".

Увеличивать нагрузку, по словам эксперта, надо поэтапно. Сначала подойдут регулярные пешие прогулки не менее 3 километров в день. Потом можно начать заниматься в бассейне и в спортивном зале.

Медик уточнил, что также будет полезен "когнитивный тренинг", в который входит чтение, заучивание стихов, решение кроссвордов и головоломок, настольные или даже компьютерные игры.

"Важно соблюдение режима сна: именно при правильной гигиене сна происходит достаточная детоксикация и восстановление мозга", – отметил невролог.

Врач порекомендовал переболевшим COVID-19 правильно питаться: снизить количество сахара и фастфуда в рационе и добавить большое количество продуктов, содержащих омега-3 жирные кислоты, а также овощи.

Мацокин уточнил, что когнитивная дисфункция и астенический синдром, проявляющиеся повышенной утомляемостью, сниженной концентрацией внимания, ухудшением памяти и ощущением "тумана в голове", – распространенные последствия COVID-19. Кроме того, астенический синдром связан с плохим сном, нарушением обоняния, вкусовых ощущений, а также с депрессией и другими психическими расстройствами.

Ранее замдиректора Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова, член-корреспондент РАН, кардиолог Симон Мацкеплишвили предупредил о риске появления тромбоза у детей, перенесших коронавирус. Эксперт отметил, что проблемы со здоровьем после COVID-19 могут возникнуть даже у здоровых детей, не имевших хронических заболеваний.

После COVID-19 у детей, по словам Мацкеплишвили, может развиться миокардит, появиться аритмия. У взрослых пациентов тоже могут развиться тромботические осложнения, приводящие к инфарктам, инсультам и эмболии легочной артерии.

