Врач предупредил об опасности рецидива после ОРВИ

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Иммунитет после острых респираторных вирусных инфекций ослаблен, поэтому легко могут возникнуть рецидивы и осложнения, сообщил РИА Новости главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Депздрава Андрей Тяжельников.
В связи с этим, по мнению специалиста, следует избегать любых переохлаждений, строго соблюдать меры санитарной безопасности, в частности носить маски.
Кроме того, медик подчеркнул, что люди со слабым иммунитетом после ОРВИ могут быть мишенью для COVID-19, следовательно необходимо сделать прививку от коронавируса или пройти ревакцинацию, так как это поможет защитить от тяжелого течения заболевания.
По словам Тяжельникова, закрывая больничный, человек возвращается к трудовому режиму, и этой нагрузки, считает эксперт, вполне достаточно для ослабленного заболеванием организма.
"Баня, тренажерка – все это требует дополнительных сил, энергии. А они нужны организму для продолжения восстановления после болезни. Можно начать возвращение к привычным нагрузкам с пеших прогулок на свежем воздухе", – заключил врач.
Ранее медик рассказала, как восстановиться после "Омикрона". Она уточнила, что восстановление после COVID-19 может затянуться до 6 месяцев, а если после заболевания "Омикрон"-штаммом сохраняются боли в мышцах, слабость или появились проблемы со зрением и слухом, следует обратиться к врачу.
Эксперт порекомендовала отказаться от курения, спиртного, крепкого чая или кофе. Не следует и заниматься спортом. По словам специалиста, в период восстановления физическая активность должна быть строго ограничена.
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