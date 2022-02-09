Эндокринолог заявил, что коронавирус может провоцировать развитие сахарного диабета

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Эндокринолог Ашот Мкртумян рассказал, что коронавирус может спровоцировать развитие сахарного диабета из-за влияния на клетки поджелудочной железы.
"Мы видим очень высокую частоту развития сахарного диабета впервые на фоне коронавируса. Не каждая инфекция может вызывать деструкцию бета-клеток, но здесь доказано, что коронавирус может экспрессироваться конкретно в бета-клетке в том числе", – заявил он в эфире телеканала "Доктор".
По словам медика, люди с сахарным диабетом и ожирением подвержены более высокому риску заразиться COVID-19.
"Диабетики, лица с ожирением составляют практически до 40–60% среди этих болеющих [коронавирусной инфекцией]. Средний показатель – 38,3%", – подчеркнул Мкртумян.
Ранее заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев заявил, что маски перестанут быть элементом гардероба после летнего сезона. Эксперт при этом отметил, что ношение масок на улице является бессмысленным.
Россияне с 21 февраля смогут получить QR-код по результатам теста на антитела
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