Кассовые сборы "Чебурашки" в РФ превысили 5 млрд рублей

Фото: кадр из фильма "Чебурашка"; режиссер – Дмитрий Дьяченко; производство – телеканал "Россия 1", "Союзмультфильм", START, телеканал СТС, Yellow, Black&White

Кассовые сборы киноленты "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко в России превысили 5 миллиардов рублей по данным на 22 января. Об этом сообщается на сайте единой федеральной автоматизированной информационной системы о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Общая сумма, заработанная фильмом от проката в российских кинотеатрах, на 22 января составляет 5 014 058 052 рубля.

На 15 января кассовые сборы "Чебурашки" составляли 4 010 478 753 рубля.

Ранее сообщалось, что фильм "Чебурашка" стал первым по кассовым сборам за всю историю российского кинопроизводства, побив рекорд комедии "Холоп" режиссера Клима Шипенко.

Главные роли в кинокартине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие российские звезды. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.

"Чебурашка" стал самым кассовым фильмом в истории российского кинопроката

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