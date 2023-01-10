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13:45

Культура

"Чебурашка" побил рекорд комедии "Холоп" по кассовым сборам

"Чебурашка" побил рекорд комедии "Холоп" по кассовым сборам

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Новый фильм "Чебурашка" за новогодние праздники собрал в прокате больше трех миллиардов рублей, а также стал первым по кассовым сборам за всю историю российского кинопроизводства, побив рекорд комедии "Холоп". Такие данные опубликовал Фонд кино.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль вместе с авторами фильма радуется его успехам в отечественном прокате. Песков заявил, что кинорынок нуждается в заполнении российской продукцией.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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