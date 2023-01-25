Врач объяснил, почему опасно покупать детям некачественных чебурашек

В России проверят качество игрушек в виде Чебурашек, которые появились на рынке в большом количестве после премьеры одноименного фильма. Об этом сообщили в Роскачестве. В ведомстве также отметили участившиеся жалобы на такой товар от потребителей. Разбираемся, могут ли контрафактные игрушки навредить здоровью детей.



Проверка на качество

В Роскачестве рассказали, что возросший интерес россиян к Чебурашке привел к появлению на рынке большого количества игрушек с этим персонажем. Причем в основном речь идет про сделанный в Китае товар, который представлен на маркетплейсах. Ведомство также отмечает участившиеся жалобы потребителей на такие изделия.

"Среди ключевых потребительских опасений – использование некачественных материалов (игрушка быстро рвется и изнашивается), неприятный химический запах, производственный брак", – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, цены на некоторые игрушки довольно высокие, добавили в Роскачестве. С учетом всех эти факторов ведомство планирует выяснить, соответствует ли качество товара высокой цене.





Елена Саратцева заместитель руководителя Роскачества Лабораторные испытания <...> включат обширный перечень показателей безопасности, в том числе выделение вредных химических веществ, токсичность, раздражающее действие, различные микробиологические показатели.

Помимо того, специалисты оценят прочность игрушек, устойчивость их окраски и проверят наличие сертификатов соответствия. Закупать изделия планируется не только на маркетплейсах, но и в супермаркетах, а также специализированных детских магазинах, уточнила Саратцева.

Ранее из-за большого количества контрафактной продукции киностудия "Союзмультфильм" обратилась к маркетплейсам с требованием снять с продажи некачественный товар. В компании подчеркнули, что статус их персонажей "должен оставаться на высоком уровне", а использовать образы нужно в рамках действующего законодательства.



Опасные игры

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Некачественные игрушки могут быть токсичными и, как следствие, вызывать у ребенка различные аллергические реакции и отравления. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил врач-терапевт Алексей Хухрев.

"Особенно если речь идет о феноле – это серьезный яд. Он больше контактный яд, но тем не менее его используют в медицине, чтобы "убивать" ткани", – добавил эксперт.





Алексей Хухрев врач-терапевт Аллергия и контактный дерматит – самое легкое, чем можно отделаться. Если ребенок играет с некачественными игрушками, может развиться астма или же начнутся проблемы с органами ЖКТ, интоксикация. Игрушки из дешевого пластика собирают на себе патогенную флору, например грибки.

В свою очередь, Российский экологический оператор (РЭО) обратился к потребителям с призывом следить за составом мягких игрушек в виде Чебурашки и выбирать качественные изделия.

"Мы хотим призвать граждан с умом подходить к покупке игрушек, которые быстро надоедают детям, ломаются, а затем оказываются на свалках. Игрушки можно и нужно чинить, обмениваться ими, отдавать на благотворительность", – подчеркнул гендиректор РЭО Денис Буцаев.





Денис Буцаев гендиректор РЭО Также важно обращать внимание на материалы, из которых сделана игрушка, пластик неизвестного происхождения переработать невозможно, многокомпонентные изделия на этапе сортировки рискуют быть отправленными на свалку.

Ранее сообщалось, что "Чебурашка" получил статус самого кассового отечественного фильма за всю историю российского проката. В частности, лента по сборам обогнала картину "Холоп".

