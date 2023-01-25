Врач объяснил, почему опасно покупать детям некачественных чебурашек

В России проверят качество игрушек в виде Чебурашек, которые появились на рынке в большом количестве после премьеры одноименного фильма. Об этом сообщили в Роскачестве. В ведомстве также отметили участившиеся жалобы на такой товар от потребителей. Разбираемся, могут ли контрафактные игрушки навредить здоровью детей.
Проверка на качество
В Роскачестве рассказали, что возросший интерес россиян к Чебурашке привел к появлению на рынке большого количества игрушек с этим персонажем. Причем в основном речь идет про сделанный в Китае товар, который представлен на маркетплейсах. Ведомство также отмечает участившиеся жалобы потребителей на такие изделия.
"Среди ключевых потребительских опасений – использование некачественных материалов (игрушка быстро рвется и изнашивается), неприятный химический запах, производственный брак", – говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, цены на некоторые игрушки довольно высокие, добавили в Роскачестве. С учетом всех эти факторов ведомство планирует выяснить, соответствует ли качество товара высокой цене.
Помимо того, специалисты оценят прочность игрушек, устойчивость их окраски и проверят наличие сертификатов соответствия. Закупать изделия планируется не только на маркетплейсах, но и в супермаркетах, а также специализированных детских магазинах, уточнила Саратцева.
Ранее из-за большого количества контрафактной продукции киностудия "Союзмультфильм" обратилась к маркетплейсам с требованием снять с продажи некачественный товар. В компании подчеркнули, что статус их персонажей "должен оставаться на высоком уровне", а использовать образы нужно в рамках действующего законодательства.
Опасные игры
Некачественные игрушки могут быть токсичными и, как следствие, вызывать у ребенка различные аллергические реакции и отравления. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил врач-терапевт Алексей Хухрев.
"Особенно если речь идет о феноле – это серьезный яд. Он больше контактный яд, но тем не менее его используют в медицине, чтобы "убивать" ткани", – добавил эксперт.
В свою очередь, Российский экологический оператор (РЭО) обратился к потребителям с призывом следить за составом мягких игрушек в виде Чебурашки и выбирать качественные изделия.
"Мы хотим призвать граждан с умом подходить к покупке игрушек, которые быстро надоедают детям, ломаются, а затем оказываются на свалках. Игрушки можно и нужно чинить, обмениваться ими, отдавать на благотворительность", – подчеркнул гендиректор РЭО Денис Буцаев.
Ранее сообщалось, что "Чебурашка" получил статус самого кассового отечественного фильма за всю историю российского проката. В частности, лента по сборам обогнала картину "Холоп".