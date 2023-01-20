Эксперт предупредила о серьезных рисках при покупке контрафактных чебурашек

Киностудия "Союзмультфильм" потребовала у маркетплейсов снять с продажи контрафактные игрушки-чебурашки. После успешной премьеры одноименного фильма недобросовестные продавцы решили подзаработать на желающих приобрести плюшевого героя картины. При этом покупатели жалуются, что игрушки зачастую выполнены некачественно и иногда пугают своим внешним видом. Рассказываем, чем опасно такое приобретение.



Кривые морды и оторванные уши

После выхода 1 января фильма "Чебурашка" и его успехов в российском прокате число желающих приобрести игрушку заметно выросло. Только на "Яндекс Маркете" за первые 10 дней месяца героя искали в три раза больше обычного. "И таких запросов было столько же, сколько за весь прошедший декабрь. Продажи детских товаров, связанных с Чебурашкой или крокодилом Геной, также выросли", – рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Но не все продавцы отвечают за качество и внешний вид мягких игрушек. Например, пользователи Wildberries в комментариях под некоторыми товарами пишут, что картинка на сайте не соответствует действительности и покупателям приходят куклы с оторванными ушами и кривыми глазами. "Мне и всем приходят другие игрушки", – пишет Роман.

Другой пользователь маркетплейса, Анна, подтверждает: "Пришел страшный! Не такой, как предложен продавцом на картинке!"





Вероника покупатель маркетплейса Wildberries К сожалению, совсем не соответствует заявленному изображению. Очень жаль. Не так легко оказалось найти хорошего Чебурашку. Зато всяких зубастых и страшных – без проблем. Пожалуйста, сделайте такого, как на рисунке, и мы купим. Хочется, чтобы наши дети росли с добрыми игрушками.

Недобросовестные продавцы предлагают приобрести зубастого Чебурашку и на "Яндекс Маркете". Некоторые даже готовы дать скидку: всего 1 990 рублей за игрушку, которая стоила 6 990 рублей до "распродажи".



В описании к товару говорится, что это отличный сюрприз для малышей: "Забавный и обаятельный герой, реалистичный, весь покрытый шерстью... Плюшевая игрушка-антистресс очень мягкая на ощупь, ее приятно обнимать". Продавец утверждает, что такой Чебурашка станет для ребенка хорошим другом.

Непохожего на себя героя продают и на Ozon. Цены на игрушки начинаются от тысячи рублей и достигают весьма солидных сумм. Например, такого персонажа, который уже мало чем напоминает Чебурашку, можно приобрести всего за 2 255 рублей со скидкой. Раньше игрушка стоила 3 259 рублей, указано на сайте.



В связи с тем, что на маркетплейсах появилось такое количество контрафактной продукции, киностудия "Союзмультфильм" обратилась к площадкам с требованием убрать некачественный товар.

"Статус наших классических персонажей, являющихся частью культурного наследия, должен оставаться на высоком уровне, любое использование образов должно происходить в рамках действующего законодательства. Такой подход также позволяет избежать произвольных визуальных трактовок и интеграций героев знаменитых анимационных фильмов", – подчеркнули в "Союзмультфильме".

В пресс-службе киностудии добавили, что за год мониторинга по всей РФ обнаружили свыше шести тысяч случаев неправомерного использования компаниями популярных анимационных образов.



Еще и опасные?

"Союзмультфильм" потребовал у маркетплейсов убрать из каталогов контрафактных чебурашек

Игрушки, которые по внешности сильно отличаются от героя советского мультфильма, являются контрафактными. Об этом Москве 24 рассказала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

"Это недобросовестные продавцы, которые таким образом хотят заработать на популярнейшем сейчас герое с успехом прошедшего фильма", – объясняет эксперт.

Цицулина добавила, что правообладатель Чебурашки внимательно относится к своей интеллектуальной собственности, поэтому на производство игрушки выдается официальная лицензия.





Антонина Цицулина президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Производить можно ту игрушку, которая одобрена правообладателем. Все иные чебурашки, которые очень сильно отличаются от образа, – это контрафакт.

Контрафактные игрушки могут быть опасны для детей, поскольку производятся из некачественных материалов, предупреждает эксперт. "Использование некачественных красителей и других материалов способно вызвать аллергическую реакцию, попадая на слизистую ребенка, и тот может начать задыхаться", – пояснила она.

Цицулина призвала родителей покупать своим детям игрушки только в специализированных детских магазинах, где внимательно следят за качеством продукции.

