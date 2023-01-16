Фото: кадр из фильма "Чебурашка"; режиссер – Дмитрий Дьяченко; производство – "Централ Партнершип"

Фильм "Чебурашка" возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные, сообщает портал kinobusiness.com.

Согласно данным сайта, в период с 12 по 15 января кассовые сборы "Чебурашки" составили 848 миллионов рублей.

Кинокартина "Чебурашка" вышла в прокат 1 января 2023 года. Фильм был снят режиссером Дмитрием Дьяченко. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин. Кроме этого, Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина.

Второе место в списке лидеров по кассовым сборам занял фильм "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" режиссера Гая Ричи. В картине снялись актеры Джейсон Стэйтем, Обри Плаза, Джош Хартнетт и другие. А на третьем месте оказался фильм "Аватар: Путь воды" режиссера Джеймса Кэмерона. В главных ролях – Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг и Кейт Уинслет.

Ранее сообщалось, что кассовые сборы фильма "Чебурашка" в России, по данным на 15 января, превысили 4 миллиарда рублей. Общая сумма, заработанная фильмом от проката в российских кинотеатрах, составила 4 010 478 753 рубля.

Кассовые сборы "Чебурашки" в РФ превысили 4 млрд рублей

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