Собянин утвердил выделение гранта на развитие киностудии имени Горького

Правительство Москвы выделит грант на развитие киностудии имени Горького. О планах реконструкции старейшего и крупнейшего кинокомплекса рассказал в телеграмм-канале Сергей Собянин.

В рамках второго этапа модернизации отремонтируют помещения и создадут новые пространства. Так, появится студия виртуального продакшена и павильоны для съемок кино и цифровых продуктов. Фасад и вход главного здания киностудии уже отремонтированы. Готовы и помещения для детско-юношеского креативного кластера "Кинокампус Горького". Там уже стартовали курсы по основам кинопроизводства.

Мэр рассказал, что в ближайшие месяцы достроят музей с библиотекой и лекторием, откроют малые студии для создания цифрового контента. Обновленная киностудия имени Горького войдет в состав городского кинокластера.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.