"Вымпелком" обязали выплатить 1 млн рублей за показ фильмов с ЛГБТ без маркировки 18+

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Столичный Савеловский суд обязал компанию "Вымпелком" выплатить 1 миллион рублей за показ фильмов с ЛГБТ-отношениями без возрастной маркировки 18+. Об этом сообщает ТАСС.

Компанию признали виновной по статье "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения". Поводом для штрафа стали несколько фильмов, размещенных на "Билайн ТВ": "Идеальные незнакомцы", "Английский цирюльник" и другие.

Ранее за аналогичное нарушение штраф получил онлайн-кинотеатр "Кинопоиск". Его также обязали выплатить 1 миллион рублей. Суд установил, что платформа не обозначила спецзнаком картины "Дневник Бриджит Джонс", "Жадность", "Английский цирюльник", "Идеальные незнакомцы".

Позже в суд поступил новый административный протокол в отношении "Кинопоиска". Сервис вновь обвинили в отсутствии маркировки 18+ на фильмах с ЛГБТ-отношениями.