На онлайн-кинотеатр "Иви" составили протокол за показ ЛГБТ-отношений несовершеннолетним

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Останкинский суд Москвы получил новый протокол в отношении онлайн-кинотеатра "Иви" из-за показа на площадке фильма с ЛГБТ-отношениями без пометки 18+. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В отношении ООО "Иви.ру" в суд поступил протокол по части 2 статьи 6.21.2 Административного кодекса (КоАП) РФ ("Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол")", – говорится в сообщении.

По данной статье онлайн-кинотеатр могут оштрафовать на сумму до четырех миллионов рублей либо приостановить его деятельность на срок до 90 суток.

До этого онлайн-кинотеатр "Иви" уже получал уведомление о штрафе за демонстрацию ЛГБТ несовершеннолетним. Тогда ошибочная маркировка с возрастным ограничением стояла на фильме "Идеальный незнакомец". При этом после произошедшего представители платформы заверили в проведении работ по ограничению доступа несовершеннолетним к фильмам и сериалам с содержанием сцен 18+.



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