Гендиректора "Яндекса" могут оштрафовать за ЛГБТ-информирование детей

Фото: телеграм-канал "Санкции в РФ"

Участок мирового судьи столичного района Замоскворечье зарегистрировал административный протокол, который был составлен в отношении гендиректора "Яндекса" Артема Савиновского за распространение в Сети информации о ЛГБТ среди детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Дата рассмотрения протокола пока не назначена. Савиновский получил должность гендиректора "Яндекса" в прошлом году, он занимал различные посты в компании с 2008 года.

Днем ранее стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы оштрафовал онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" (принадлежит "Яндексу") за отсутствие маркировки "18+" на фильмах, показывающих нетрадиционные сексуальные отношения. Платформу обязали выплатить один миллион рублей.

Маркировка о возрастном ограничении отсутствовала на картинах "Дневник Бриджит Джонс", "Жадность", "Английский цирюльник", "Идеальные незнакомцы", "Дылда", "Еще три свадьбы", "Грани разумного".

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