Почти 30 НКО получили бесплатные помещения от Москвы для оказания помощи жителям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве определили 29 социально ориентированных НКО, которые получили городские помещения в безвозмездное пользование. Среди лидеров конкурса – организации, которые получили этот вид поддержки в 2020 году. Они продолжат оказывать услуги в тех же пространствах, что им были переданы три года назад, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Она напомнила, что столичные власти помогают НКО и высоко ценят вклад партнеров в развитие социальной сферы.

"Вместе мы расширяем уникальную экосистему заботы о москвичах: НКО дополняют работу города лучшими практиками адресной помощи. Поддержка со стороны столицы, в том числе имущественная, дает возможность некоммерческим организациям охватить помощью еще больше горожан и повышает доступность услуг", – сказала вице-мэр.

Согласно первому этапу отбора, 29 НКО продолжат деятельность по уже известным москвичам адресам, уточнила Ракова. Организации получат имущественную поддержку еще на три года. Свыше 30% из них стали победителями пятого конкурса грантов "Москва – добрый город".

Ракова выразила уверенность в том, что подобная поддержка поможет НКО осуществлять деятельность более системно и устойчиво. 29 НКО этого отбора в следующие три года окажут поддержку более 105 тысячам москвичам. Кроме того, 40% из них будут новыми получателями услуг, отметила заммэра.

"На втором этапе состоится отбор заявок от новых претендентов – между ними распределят 24 помещения. Он стартует в начале 2024 года", – поделилась Ракова.

Комиссия изучила результаты деятельности организаций, которые получили помещения от города в 2020-м и хотели бы продолжать помогать горожанам. Критерии оценки были разработаны по инициативе и при участии представителей некоммерческого сообщества.

Так, 17 НКО продолжат оказывать услуги по реабилитации и социальной адаптации людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Среди них – благотворительные фонды "Даунсайд Ап", "Жизненный путь", ресурсный центр "Вера. Надежда. Любовь".

Кроме того, в помещениях также занимаются профессиональной ориентацией и трудоустройством людей с особенностями здоровья. Среди них – региональная общественная организация поддержки инвалидов "Радость", благотворительные фонды "Творческое объединение "Круг" и "Единение". Еще три партнера Москвы продолжат помогать тем, кто нуждается в поддержке и уходе, а также детям и взрослым, которым требуется паллиативная помощь.

Ранее стало известно, что в благотворительном сервисе на mos.ru появилась еще одна возможность поддержать подопечных некоммерческих фондов. Зарегистрированные пользователи смогут создать сбор средств в честь Нового года и подарить дополнительный повод для радости тем, кому ее не хватает.

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