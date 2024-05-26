Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Профессиональный гид провел SUP-экскурсию по Водоотводному каналу в рамках фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя". Об этом сказано на сайте мэра и правительства Москвы.

Так, во время SUP-экскурсию желающие проплыли на досках с веслом по Водоотводному каналу: до памятника Петру I и обратно. Профессиональный гид рассказал им самые интересные факты об исторических зданиях и мостах, а также легенды о набережных.

"Фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя" – не только зрелищные соревнования на воде. Он предоставляет возможность познакомиться с новым, и вспомнить события дней вчерашних", – сказано в сообщении.

Маршрут SUP-экскурсию стартовал с Третьяковского причала Водоотводного канала, история которого насчитывает почти 250 лет. Затем участники увидели современный Патриарший мост, а после – знаменитую "ГЭС-2", которая является одной из старейших электростанций России. Сейчас это здание относится к Дому культуры, где проходят необычные выставки, перфомансы.

Следующей точкой в середине маршрута стал монумент Петру I – визитная карточка Москвы. Конструкция, созданная Зурабом Церетели, стоит на стрелке Москвы-реки и Водоотводного канала уже 30 лет. Завершался заплыв там же, где начинался, – у Третьяковского причала.

Для знатоков истории и участников фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя" объявили о старте конкурса на лучшую экскурсию на SUP–бордах по водоемам города. Желающим предлагают выбрать одно из популярных водных направлений и придумать свой незабываемый маршрут.

Конкурс будет проходить до 1 августа. Победителя сможет провести свою экскурсию на SUP-бордах по созданному маршруту для знакомых. Подробности можно узнать на сайте цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

С 24 мая по 2 июня в столице в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны" проходит восьмой гастрономический фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя". Для торговой программы в этом году выловили свыше двух миллионов тонн рыбы в соленых и пресных водоемах страны. Гостям предложат более 600 видов рыбной продукции, в том числе деликатесные крылья черноморского ската.

