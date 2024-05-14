14 мая, 21:30Транспорт
"Безопасный город": около 1700 камер фиксируют нарушения ПДД мотоциклистами в Москве
В Москве с начала года установили 1716 видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД мотоциклистами. Камеры появились в местах, где наиболее часто происходят нарушения.
Например, фиксируют превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора или по полосе для городского транспорта, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, а также езду без шлема.
Подробнее – в программе "Безопасный город".