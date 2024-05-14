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14 мая, 21:30

Транспорт

"Безопасный город": около 1700 камер фиксируют нарушения ПДД мотоциклистами в Москве

"Безопасный город": около 1700 камер фиксируют нарушения ПДД мотоциклистами в Москве

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В Москве с начала года установили 1716 видеокамер, фиксирующих нарушения ПДД мотоциклистами. Камеры появились в местах, где наиболее часто происходят нарушения.

Например, фиксируют превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора или по полосе для городского транспорта, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, а также езду без шлема.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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