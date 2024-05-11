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11 мая, 22:35

Транспорт

Круизные суда причалили и отправились в путешествие со столичных речных вокзалов 60 раз

Круизные суда причалили и отправились в путешествие со столичных речных вокзалов 60 раз

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С открытия нового сезона навигации в Москве речные суда причалили и отправились в путешествие 60 раз. В 2024 году география круизов включает почти 50 крупных городов и более мелких населенных пунктов страны.

В 2023 году жители столицы совершили рекордное количество поездок на круизных теплоходах и прогулочных судах – 2,2 миллиона, что на 22% больше, чем годом ранее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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