Круизные суда причалили и отправились в путешествие со столичных речных вокзалов 60 раз

С открытия нового сезона навигации в Москве речные суда причалили и отправились в путешествие 60 раз. В 2024 году география круизов включает почти 50 крупных городов и более мелких населенных пунктов страны.

В 2023 году жители столицы совершили рекордное количество поездок на круизных теплоходах и прогулочных судах – 2,2 миллиона, что на 22% больше, чем годом ранее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.