Трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды" 1 июня

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Трамваи не будут ходить между Павелецким вокзалом и станцией метро "Чистые пруды" в первой половине дня 1 июня. Причиной для этого станет проведение забега "Зеленый марафон", рассказали представители пресс-службы Дептранса Москвы.

Изменения коснутся расписания движения трамваев в период с 07:30 до 13:30, уточнили в ведомстве.

В этот промежуток времени столичные трамваи будут ходит по измененным маршрутам:



А – от Новоконной площади через станцию метро "Пролетарская" до станции МЦК Дубровка;

№ 3 – от станции метро "Чертановская" через Павелецкий вокзал до станции метро "Пролетарская";

№ 39 – от станции метро "Университет" через Павелецкий вокзал до станции метро "Пролетарская".

Представители департамента призвали москвичей и гостей столицы в это время воспользоваться метрополитеном вместо трамваев.

Ранее сообщалось, что автобусы м5, м6 и 220 в воскресенье, 2 июня, не будут заезжать к станции метро "Спортивная". Ограничения будут действовать с 07:40 до конца "Зеленого марафона". По той же причине с 08:00 не будет работать остановка "МЦК Лужники".

Кроме того, в тот же день интервалы на МЦК будут короче. За счет этого горожане смогут посетить спортивное мероприятие в "Лужниках" и с комфортом вернуться домой на городском транспорте.