Эстакада через Курское направление МЖД и Варшавское шоссе готова почти на 70%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Эстакада по основному ходу Московского скоростного диаметра (МСД) через Курское направление МЖД и Варшавское шоссе готова почти на 70%. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам заммэра, эстакаду возводят на участке от МКАД до автомобильной дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Она обеспечит выезд машин на Варшавское шоссе и беспрепятственное пересечение железнодорожных путей. Общая протяженность эстакады составит 508 метров.

Шесть монолитных железобетонных опор поддерживают основной ход эстакады и три опоры – съезд. Также предусмотрены две подпорные стены. Сейчас достраивается последняя опора, которая поддержит основной ход эстакады. Уже полностью собрано пролетное строение между четвертой и шестой опорами, смонтированное методом надвижки. Остальные участки готовы на 50%, две подпорные стены – на 15%.

Глава Депстроя Рафик Загрутдинов отметил, что движения машин на пересекаемом Варшавском шоссе не прерывается на протяжении строительных работы. Для этого специалисты устанавливают почти все пролетные строения в проектное положение методом продольной надвижки в сочетании с конвейерно-тыловой сборкой.

Загрутдинов уточнил, что такой способ предполагает последовательный монтаж и сборку главных металлических балок на стапеле с последующей надвижкой в проектное положение. Краны с использованием временных опор собирают только пролетное строение между третьей и четвертой опорами основного хода эстакады, заключил он.

Основной ход эстакады разделен на шесть полос для движения транспорта: по три в каждом направлении. Также предусмотрены разделительная и полосы безопасности шириной по 1,5 метра. Съезд включает в себя две полосы для движения автомобилей и две полосы безопасности.

Ранее Загрутдинов сообщил, что на участке магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, от улицы Поляны до Варшавского шоссе, появятся десять пешеходных переходов. Три из них будут надземными и семь – подземными. Открытие переходов совпадет с запуском автомобильного движения.