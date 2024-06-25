Массовая любительская велогонка "Столица" пройдет на Воробьевых горах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Массовая любительская велогонка Cyclingrace "Столица" пройдет на Воробьевых горах в столице 6 июля. Тысячи велосипедистов проедут от одного до восьми кругов по перекрытым от автомобилей улицам города, сообщают организаторы мероприятия.

Поучаствовать в велогонке может любой желающий. Всех участников разделят на категории по возрасту, полу и навыкам. Победители будут определяться как в абсолютном зачете, так и внутри своей категории.

Мероприятие состоится в двух форматах: велогонка для опытных горожан и велозаезд для начинающих. Все участники получат памятные медали, а время проезда будет фиксироваться при помощи электронных чипов.

На гонке для болельщиков будет вестись прямая трансляция с профессиональными комментаторами и разными ракурсами. Регистрация на велогонку открыта, подать заявку и узнать подробности предстоящих соревнований можно на сайте.

Ранее сообщалось, что в этот же день – 6 июля – в Москве пройдет ночной велофестиваль. Для участия москвичам и гостям столицы необходимо предварительно зарегистрироваться. После этого участники получат индивидуальный номер, который нужно распечатать и прикрепить на одежду или велосипед.

