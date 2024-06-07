Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июня, 07:15

Город

Ночной велофестиваль состоится в Москве 6 июля

Ночной велофестиваль состоится в Москве 6 июля

Презентация книги "Божья Коровка" состоялась на фестивале "Красная площадь"

"Мой район. Новости": мемориальная квартира Пушкина открылась на Арбате

Показ коллекций российских дизайнеров состоялся на Патриарших прудах

Почти 100 тысяч книг представлены в рамках книжного фестиваля "Красная площадь"

Показ коллекций российских дизайнеров проходит на Патриарших прудах

Новости часа: современный спортивный кластер будет создан в Крылатском

Мэр Москвы поддержал проведение международного форума BRICS+ Fashion Summit

Международная выставка "Россия" закроется на ВДНХ 8 июля

Новости часа: Москва и Банк России займутся развитием платформы цифрового рубля

Столичные велосипедисты готовятся к необычному заезду. 6 июля в городе пройдет ночной велофестиваль. Для участия нужно пройти регистрацию, которая открылась на сайте фестиваля.

Участникам предлагают ярко украсить свои велосипеды и прикрепить к ним неоновые огни. Чтобы прокатиться по ночной Москве, нужно получить индивидуальный номер участника, затем распечатать его и прикрепить на одежду или велосипед.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городфестивалитранспортвидеоАнастасия БородинаЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика