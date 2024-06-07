07 июня, 07:15Город
Ночной велофестиваль состоится в Москве 6 июля
Столичные велосипедисты готовятся к необычному заезду. 6 июля в городе пройдет ночной велофестиваль. Для участия нужно пройти регистрацию, которая открылась на сайте фестиваля.
Участникам предлагают ярко украсить свои велосипеды и прикрепить к ним неоновые огни. Чтобы прокатиться по ночной Москве, нужно получить индивидуальный номер участника, затем распечатать его и прикрепить на одежду или велосипед.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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