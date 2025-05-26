Почти 900 горожан приступили к осмотру жилья по реновации на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 900 горожан начали осмотр квартир по программе реновации на востоке Москвы. Предложения равнозначного жилья в новостройках получили жители пяти старых домов в районах Перово и Богородское, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"С середины мая к осмотру комфортных квартир в жилых комплексах, построенных по программе реновации, на востоке столицы приступили около 520 москвичей из домов на улицах Плющева, Мастеровой и Ивантеевской. Город предложил им жилье в доме 6А на Перовской улице в районе Перово и доме 13 в Погонном проезде в районе Богородское", – отметил вице-мэр.

После этого квартиры получили жители еще двух домов на улице Плющева. В общей сложности в Перове и Богородском планируется переселить около 68 тысяч человек. В настоящее время в Перове уже передано 13 жилых комплексов, а в Богородском – 3.

Как уточнила глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в дом по программе реновации в Погонном проезде переедут 180 жителей пятиэтажки на Ивантеевской улице. Квартиры они начали осматривать 15 мая. Также около 700 горожан приступили к осмотру жилья в ЖК на Перовской улице, доме 6А. 15 мая на осмотр пришли жители дома 5 на Мастеровой улице, 19 мая – из дома 8 на улице Плющева, а в конце месяца туда придут горожане из корпусов 1 и 2, дома 10, на улице Плющева.

Около жилого комплекса на Перовской улице находится социально-транспортная инфраструктура. По словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в двух новостройках на Перовской улице и в Погонном проезде будет 442 квартиры, общая площадь которых составит более 23 тысяч квадратных метров.

В подъездах специалисты сделали лифты, помещения для консьержей и хранения колясок и велосипедов. На придомовых территориях высадили деревья и кустарники, разбили газоны и цветники, установили камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения. Кроме того, во дворах появились детские и спортивные площадки.

Ранее один жилой комплекс по программе реновации построили в столичном районе Царицыно. Его общая площадь составляет свыше 28 тысяч квадратных метров. ЖК состоит из пяти секций и находится на Ереванской улице. Новостройка рассчитана на 253 квартиры.

