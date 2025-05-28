28 мая, 12:08Город
Около 400 горожан начали переселяться в дом по программе реновации на юге Москвы
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Около 400 жителей двух домов на Чонгарском бульваре и Варшавском шоссе приступили к переселению в новостройку по программе реновации. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Жилой комплекс находится по адресу Симферопольский проезд, дом № 7. Туда переедут жильцы дома № 18, корпуса 1, на Чонгарском бульваре и дома № 84 на Варшавском шоссе.
"На первом этаже работает Центр информирования по переселению. Туда участники программы реновации могут обратиться по всем вопросам, касающимся переезда в новые квартиры. Всего в Нагорном районе предстоит расселить 53 старых дома, в новые дома переселятся около 10,6 тысячи жителей", – подчеркнул Ефимов.
Новый дом располагается рядом с объектами здравоохранения, образовательными учреждениями, магазинами, кафе и салонами красоты. Кроме того, недалеко от новостройки есть станции метро "Нахимовский проспект" и "Нагорная".
В жилом комплексе предусмотрено две секции и 180 квартир общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Четыре квартиры оборудовали для маломобильных горожан. В подъездах были смонтированы лифты, сделаны помещения для консьержей и хранения колясок и велосипедов. Первый этаж сделали нежилым, где появятся объекты социально-бытового назначения. На придомовой территории специалисты установили объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения.
"Чтобы переезд по программе реновации был более комфортным, город бесплатно предоставляет жителям грузчиков и автомобиль, чтобы перевезти вещи из старой квартиры в новую", – указал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Переселение по программе реновации в Нагорном районе стартовало в 2019 году. Для реализации проекта Москва передала четыре жилых комплекса.
По словам руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, осматривать квартиры в доме в Симферопольском проезде более 200 горожан начали 12 мая. Им предложили жилье с готовым ремонтом и необходимым оборудованием. Переехать можно сразу после заключения договора.
Электронные копии личных и правоустанавливающих документов для подготовки проекта договора можно загрузить через суперсервис "Переезд по программе реновации". Затем необходимо выбрать удобные время и дату подписания договора.
В департаменте информационных технологий добавили, что в суперсервисе имеется персонализированная инструкция, которая автоматически настраивается под каждого москвича. Благодаря такой функции ускоряется переезд по программе реновации.
Ранее Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации еще 131 площадки для строительства новых домов. По словам мэра, это позволит возвести 2,7 миллиона квадратных метров нового жилья и расселить 542 старых дома.
Новые адреса находятся в 11 округах и 45 районах Москвы, уточнил градоначальник. Часть площадок расположена прямо на месте сносимых домов – жители останутся в привычных районах.
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