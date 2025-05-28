Около 400 горожан начали переселяться в дом по программе реновации на юге Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Около 400 жителей двух домов на Чонгарском бульваре и Варшавском шоссе приступили к переселению в новостройку по программе реновации. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Жилой комплекс находится по адресу Симферопольский проезд, дом № 7. Туда переедут жильцы дома № 18, корпуса 1, на Чонгарском бульваре и дома № 84 на Варшавском шоссе.

"На первом этаже работает Центр информирования по переселению. Туда участники программы реновации могут обратиться по всем вопросам, касающимся переезда в новые квартиры. Всего в Нагорном районе предстоит расселить 53 старых дома, в новые дома переселятся около 10,6 тысячи жителей", – подчеркнул Ефимов.

Новый дом располагается рядом с объектами здравоохранения, образовательными учреждениями, магазинами, кафе и салонами красоты. Кроме того, недалеко от новостройки есть станции метро "Нахимовский проспект" и "Нагорная".

В жилом комплексе предусмотрено две секции и 180 квартир общей площадью более 10 тысяч квадратных метров. Четыре квартиры оборудовали для маломобильных горожан. В подъездах были смонтированы лифты, сделаны помещения для консьержей и хранения колясок и велосипедов. Первый этаж сделали нежилым, где появятся объекты социально-бытового назначения. На придомовой территории специалисты установили объекты наружного освещения и камеры видеонаблюдения.

"Чтобы переезд по программе реновации был более комфортным, город бесплатно предоставляет жителям грузчиков и автомобиль, чтобы перевезти вещи из старой квартиры в новую", – указал глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Переселение по программе реновации в Нагорном районе стартовало в 2019 году. Для реализации проекта Москва передала четыре жилых комплекса.

По словам руководителя департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, осматривать квартиры в доме в Симферопольском проезде более 200 горожан начали 12 мая. Им предложили жилье с готовым ремонтом и необходимым оборудованием. Переехать можно сразу после заключения договора.

Электронные копии личных и правоустанавливающих документов для подготовки проекта договора можно загрузить через суперсервис "Переезд по программе реновации". Затем необходимо выбрать удобные время и дату подписания договора.

В департаменте информационных технологий добавили, что в суперсервисе имеется персонализированная инструкция, которая автоматически настраивается под каждого москвича. Благодаря такой функции ускоряется переезд по программе реновации.

Ранее Сергей Собянин сообщил о включении в программу реновации еще 131 площадки для строительства новых домов. По словам мэра, это позволит возвести 2,7 миллиона квадратных метров нового жилья и расселить 542 старых дома.

Новые адреса находятся в 11 округах и 45 районах Москвы, уточнил градоначальник. Часть площадок расположена прямо на месте сносимых домов – жители останутся в привычных районах.

