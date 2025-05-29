Дом по программе реновации начали строить в Тимирязевском районе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство жилого комплекса по программе реновации началось в Тимирязевском районе Москвы. Общая площадь дома составит свыше 26 тысяч квадратных метров, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Новостройка появится по адресу Дмитровское шоссе, дом 32, корпус 1. Она рассчитана на 275 квартир общей площадью более 15 тысяч квадратных метров. Рядом находятся будущий городской вокзал Петровско-Разумовская, учебные учреждения и магазины.

Первый этаж дома будет нежилым. Там расположатся помещение для консьержа и колясочная, аптеки, магазины, кафе и другие объекты социально-бытового назначения.

"В марте Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство объекта по программе реновации на земельном участке площадью почти 0,5 гектара. Застройщик уже направил в комитет извещение о начале работ на площадке, после чего наши инспекторы составили программу выездных проверок", – приводятся на портале мэра и правительства Москвы слова председателя комитета государственного строительного надзора Антона Слободчикова.

С начала реализации программы реновации Москва передала 365 новостроек во всех округах города. Новые квартиры получили более 184,5 тысячи жителей из 1,2 тысячи домов. Больше всего москвичей, которые заключили договоры, проживают на юго-востоке города – около 32,8 тысячи. На востоке их свыше 31,7 тысячи, а на севере – более 21,7 тысячи.

