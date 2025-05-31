Около 880 жителей ЮАО переехали в новые квартиры по программе реновации с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С начала 2025 года в новостройки по программе реновации в Южном административном округе столицы переехали уже около 880 человек. Об этом сообщает глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"В районах Бирюлево Восточное и Нагорный Южного административного округа расселили пять старых домов. Три из них – на Криворожской улице, еще два здания – на Касимовской улице", – передает его слова портал мэра и правительства столицы.

Жители устаревшего жилья переехали в новые дома, выстроенные на Электролитном проезде и на Касимовской улице. В подъездах новостроек смонтированы лифты, есть комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок с велосипедами.

Кроме того, придомовая территория была обустроена, появились камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения. Во дворах построили площадки для занятий спортом и активного отдыха.

"Правообладателями комфортного жилья в Электролитном проезде стали более 570 москвичей из трех пятиэтажек — домов 1, 3 и 5 на Криворожской улице. Договоры на квартиры в жилом корпусе на Касимовской улице оформили свыше 300 горожан, ранее проживавших по соседству в двух старых домах 33 и 35", – указала руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

По ее словам, новостройки находятся рядом с предыдущим местом жительства граждан, поэтому им будет проще адаптироваться на новом месте.

Всего с начала реализации программы в Москве передали под заселение 365 новостроек во всех округах города. Новые квартиры получили более 184,5 тысячи жителей из 1,2 тысячи домов. Квартиры сдаются с готовой отделкой. На всех этапах переезда горожан сопровождает центр информирования.

