За девять месяцев 2025 года Москва сэкономила на экспертизе цен в госзакупках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва сэкономила 28,49 миллиарда рублей с помощью технологии формирования и экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров, НМЦК (Д), заключаемых для нужд города в системе госзакупок за девять месяцев 2025 года. Об этом сообщила заммэра Мария Багреева.

По ее словам, экспертиза не только помогает столице сокращать расходы бюджета, но и устанавливать для госзаказчиков стандарты обоснованных цен.

В период с января по сентябрь текущего года было проведено свыше 1,8 тысячи экспертиз, заявленная сумма которых составляла 1,18 триллиона рублей.

"По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов (договоров) городу удалось снизить ее и сэкономить 28,49 миллиарда рублей бюджетных средств", – подчеркнула вице-мэр.

Всего с 2015 года по 30 сентября 2025-го в Москве выдали более 47 тысяч заключений по госзакупкам. Общая сумма сделок превысила 10 триллионов рублей, однако благодаря экспертизе НМЦК (Д) город сэкономил почти 558 миллиардов рублей.

Цены на контракты проверяет департамент экономической политики и развития, кроме закупок на текущий ремонт, благоустройства, устройства пешеходных зон, сноса, локальных мероприятий и ремонтно-реставрационных работ.

В столице за три года уменьшился более чем на 40% средний срок оплаты по госконтрактам. Теперь он составляет четыре рабочих дня. Такого результата удалось достичь за счет эффективной работы контрактной системы и высокого уровня цифровизации процессов, указывала ранее Багреева.