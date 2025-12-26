Фото: 123RF.com/huettenhoelscher

В Европе вновь обсуждается возможность отправки войск Евросоюза на Украину для совместной работы с украинскими военными. С соответствующей инициативой выступил глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Die Zeit.

Политик заявил, что они бы работали для "достижения мира". При этом Вебер подчеркнул, что на помощь американских военных, пока главой Белого дома является Дональд Трамп, рассчитывать нельзя.

Кроме того, глава ЕНП обратил внимание на роль Германии, заявив, что ее нельзя забывать при формировании вооруженных сил.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что страны "коалиции желающих" подготовили планы по размещению войск на Украине в случае прекращения огня. Военным ведомствам было поручено разработать планы для обороны в воздухе, на море и на суше.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отмечала, что размещение западных войск на территории Украины остается неприемлемым. Она уточнила, что эти силы станут законными целями для российской армии.