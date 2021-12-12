Назарбаев назвал причины распада СССР

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К распаду Советского Союза привели проблемы социалистической системы, которая к тому времени уже изживала свои ресурсы, заявил экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Помимо этого, добавил политик, у тогдашних элит не было достаточно политической воли, чтобы сберечь СССР от краха.

"Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении. <...> Такие изменения надо было проводить в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Назарбаев считает, что объявление РСФСР независимости 12 июня 1990 года стало фактически сигналом для всех остальных субъектов страны.

"Вот так мы подошли к путчу", – добавил он.

Ранее американский внешнеполитический аналитик, глава консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер заявил, что за 30 лет с распада Советского Союза мир стал более опасным в плане крупных глобальных вызов, таких как киберугрозы, климат, региональные вакуумы власти.

В то же время, по его словам, у мирового сообщества сегодня имеется гораздо больше ресурсов, чтобы эффективно реагировать на все возникающие кризисы. Бреммер также считает, что одним из главных изменений за 30 лет является смена глобального порядка, которым управляли США, таким, в котором нет глобального лидерства.