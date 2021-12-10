Без СССР мир стал более опасным – аналитик

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За 30 лет с распада Советского Союза мир стал более опасным. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился американский внешнеполитический аналитик, глава консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер.
"Как это ни печально, мир остался примерно таким же применительно к ядерным силам, хотя это та сфера, в которой, казалось бы, произойдут существенные перемены к лучшему. И стал значительно менее безопасным в плане крупных глобальных вызов, таких как киберугрозы, климат, региональные вакуумы власти", – сказал он.
В то же время, по его словам, у мирового сообщества сегодня имеется гораздо больше ресурсов, чтобы эффективно реагировать на все возникающие кризисы.
Одним из главных изменений обозначенного периода является смена глобального порядка, которым управляли США, таким, в котором нет глобального лидерства, а международная архитектура не увязана с расстановкой сил в мире, считает Бреммер. В ближайшие 30 лет, отмечает он, активными участниками геополитики станут IT-гиганты, что серьезно повлияет на общество, экономику и безопасность.
Ранее заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Владимир Путин якобы собирается войти в историю, воссоздав Советский Союз. Говоря о возможном военном конфликте между Москвой и Киевом, Нуланд отметила, что такое противостояние будет стоить большой крови, поскольку в сравнении с 2014 годом украинская армия стала модернизированной.
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