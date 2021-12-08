В США считают, что Путин решил войти в историю и воссоздать СССР

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В Соединенных Штатах опасаются, что Владимир Путин собирается войти в историю, воссоздав Советский Союз. Об этом на слушаниях в сенате заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.
"Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным или он решит пойти дальше?" – приводит ее слова РИА Новости.
Нуланд также заявила, что противостояние Москвы и Киева будет стоить большой крови, поскольку в сравнении с 2014 годом украинская армия стала модернизированной.
"Есть множество причин, почему никому из нас не следует желать войны. Она будет чрезвычайно кровопролитной и трудной для Украины, но также и чрезвычайно кровопролитной и трудной для России. <...> Россия значительно больше, ее войска значительно крупнее, но Украине сейчас лучше подготовлена", – добавила она.
Заместитель госсекретаря также заявила, что сейчас значительно изменилось восприятие украинцами России. По ее словам, уровень поддержки дружеских чувств достиг исторического максимума.
Во вторник, 7 декабря, состоялись переговоры президентов России и США. Они длились чуть более двух часов. Общение глав государств проводилось по защищенной видеосвязи.
Во время беседы Байден обозначил санкционные меры, которые Вашингтон и союзники готовы применить при эскалации на границе с Украиной. В ответ на это Путин подчеркнул, что не стоит перекладывать ответственность на Москву, поскольку опасные попытки освоения украинской территории предпринимает именно НАТО.
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