Американский пилот рассказал о шутках советских военных во время перехватов самолетов США

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Американских пилотов удивило чувство юмора советских военных, которые поднимали в воздух МиГи для перехвата американских самолетов во время Холодной войны. Об этом рассказал пилот Чак Хаусман.

Отрывок из сборника с его воспоминаниями опубликовал портал Theaviationgeekclub.

"Они нас перехватили и доложили, что мы их фотографируем – у нас действительно были ручные 35-миллиметровые фотоаппараты. <…> Русские сообщили по радиосвязи, что их снимают, и поинтересовались, что им делать. Тогда один из диспетчеров решил пошутить и ответил: "Улыбнитесь", – отметил Хаусман.

В отрывке из книги также говорится, что американские летчики, которые выполняли сбор разведданных вблизи территории Дальнего Востока, считали советских пилотов дружелюбными. По словам эксперта авиации Джо Копалмана, слова которого также приводятся в сборнике, встречи в воздухе проходили спокойно. Никто не нарушал государственных границ. Советские и американские летчики выполняли свои задачи в пределах международного пространства.

Ранее командующий ВМС Соединенных Штатов в Европе и Африке Роберт Берк оценил российские ВКС, заявив, что перехваты Вооруженными силами России военных самолетов и кораблей США и НАТО являются безопасными и профессиональными.

По его мнению, в настоящее время Россия представляет для Штатов такую же угрозу, какая исходила и от СССР. Берк уверен, что за последние десять лет ВС РФ существенно модернизировали системы вооружения.