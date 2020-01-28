Заслуженный военный летчик оценил первый экспортный контракт на Ми-38Т

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Компания "Рособоронэкспорт" подписала первый экспортный контракт на поставку за границу многоцелевых вертолетов Ми-38Т. Воздушное средство обладает рядом конкурентных преимуществ, как сообщил заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов в эфире радио Sputnik.

"Чем наши вертолеты отличаются от зарубежных аналогов, так это соотношением цена – качество. Надо понимать, что на сегодняшний день это действительно является конкурентным преимуществом", – заявил эксперт.

По словам Попова, обслуживание новейшего вертолета будет особенно простым и удобным в тех странах, где ранее уже использовали российские и советские Ми-8, Ми-2, Ми-26, Ми-24. Данный тезис объясняется наличием схожей наземной инфраструктуры и летно-технологической подготовки пилотов и работников.

Вертолет Ми-38Т собран полностью из отечественных высокотехнологичных комплектующих. Воздушное средство подходит и для дневной, и для ночной эксплуатации, выдерживает до 5 тонн груза. В настоящий момент неизвестно, с какой страной РФ договорилась о поставках, однако сообщается, что российская сторона обрабатывает еще несколько заявок.

Президент России Владимир Путин впервые осмотрел новый вертолет Ми-38Т в мае 2019 года, во время рабочей поездки в Татарстан. Воздушное судно представили главе государства на Казанском авиационной заводе имени Горбунова.

