Американское издание рассказало о превосходстве российского Су-35С над F-22

11:30
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Российский истребитель Су-35С по ряду параметров превосходит американский F-22 "Раптор" пятого поколения, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Су-35C – глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". Российский самолет превосходит F-22 в гибком комплексе вооружения и колоссальной боевой нагрузке. У истребителя имеется встроенная 30-миллиметровая авиационная пушка ГШ-30-1. Богатый выбор управляемых авиабомб и ракет позволяет Су-35 наносить удары по наземным целям.
Ранее командующий ВМС Соединенных Штатов в Европе и Африке Роберт Берк оценил российские ВКС, заявив, что перехваты Вооруженными силами России военных самолетов и кораблей США и НАТО являются безопасными и профессиональными. По его мнению, в настоящее время Россия представляет для Штатов такую же угрозу, какая исходила и от СССР. Берк уверен, что за последние десять лет ВС РФ существенно модернизировали системы вооружения.
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