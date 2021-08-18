Горбачев возложил ответственность за развал СССР на организаторов путча 1991 года

Фото: ТАСС/Владимир Мусаэльян, Александр Чумичев
Ответственность за развал СССР лежит на организаторах августовского путча 1991 года и участниках подписания Беловежских соглашений, заявил бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Организаторы путча, пытаясь оправдаться, утверждали, что ими двигала забота о сохранении страны, но последствия их авантюры оказались катастрофическими. Они несут огромную долю ответственности за развал страны", – сказал Горбачев.
По его мнению, хотя путч и провалился, он в значительной мере осложнил и ослабил позиции президента и создал невероятно сложные условия для сохранения СССР. Горбачев пояснил, что на тот момент республики уже приняли декларации независимости, однако возможность сохранения Союза в обновленном виде сохранялась.
"Однако в декабре последовал второй удар: беловежский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии, заявивших о прекращении существования СССР", – заявил экс-президент.
Горбачев подчеркнул, что, как и раньше, считает действия ГКЧП обманом народа и узурпацией власти. Он напомнил, что во время пребывания в Форосе отказал путчистам в подписании указа о введении чрезвычайного положения, охарактеризовав их действия как преступную авантюру.
"Авантюра путчистов была обречена благодаря твердой позиции президента СССР, президента России, мужеству тысяч москвичей, многих общественных деятелей, депутатов. <...> Люди не хотели возвращения к прежним порядкам. Созданные в результате перестройки демократические институты в целом выдержали испытание", – полагает Горбачев.
Он отметил, уроки тех событий остаются актуальными и сегодня, демонстрируя безальтернативность демократического пути для России. Горбачев призвал отстаивать принципы демократии, поскольку только она позволит стране развиваться и преодолевать любые трудности.
"Отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий – это всегда должно быть заботой обществ и государства. Я верю, что демократический путь развития России – единственно правильный", – заключил Горбачев.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главными виновниками развала Советского Союза являются первый президент России Борис Ельцин и президент СССР Михаил Горбачев. Он пояснил, что распад СССР стал следствием личного конфликта между данными персоналиями, что является примером недопустимого поведения высших чиновников.
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