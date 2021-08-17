Начальник охраны Ельцина раскрыл неизвестные детали "августовского путча"

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Начальник охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков поделился некоторыми подробностями "августовского путча" 18–21 августа 1991 года. Об этом сообщает газета "Известия".

Отвечая на вопрос, имел ли он накануне данных событий некие подозрения в отношении Кремля и КГБ, Коржаков заявил, что в тот период он не имел контактов с главой ведомства Владимиром Крючковым.

"Я впервые увидел его за два дня до путча, 17 августа. Он пригласил Ельцина к себе, я тогда в первый раз поднялся в новое здание КГБ. Познакомились, он пошел нас проводить. Когда я сажал Ельцина в машину, Крючков мне говорит: "Берегите Бориса Николаевича". Ельцину, видимо, понравилось, он запомнил. И Владимиру Путину потом сказал: "Берегите Россию", – рассказал Коржаков.

По его словам, президент СССР Михаил Горбачев "наверняка" был посвящен в планы Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП) и рассчитывал использовать ту ситуацию в свою пользу.

"После Крыма он должен был въехать в Москву на белом коне. И связь ему на даче в Форосе никто не отключал", – полагает Коржаков.

Он добавил, что положительно относится к Горбачеву, поскольку "если бы он не начал Перестройку и перемены, мы бы загнулись".

Коржаков заявил, что первая ночь в Белом доме оказалась довольно "веселой" – "плясали, пели, водку пили". Вторая же ночь, по его словам, "выдалась совсем другой".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главными виновниками развала Советского Союза являются первый президент России Борис Ельцин и президент СССР Михаил Горбачев. Он пояснил, что распад СССР стал следствием личного конфликта между данными персоналиями, что является примером недопустимого поведения высших чиновников.