Начальник охраны Ельцина раскрыл неизвестные детали "августовского путча"

Фото: ТАСС/ Валерий Шарифулин
Начальник охраны первого президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков поделился некоторыми подробностями "августовского путча" 18–21 августа 1991 года. Об этом сообщает газета "Известия".
Отвечая на вопрос, имел ли он накануне данных событий некие подозрения в отношении Кремля и КГБ, Коржаков заявил, что в тот период он не имел контактов с главой ведомства Владимиром Крючковым.
"Я впервые увидел его за два дня до путча, 17 августа. Он пригласил Ельцина к себе, я тогда в первый раз поднялся в новое здание КГБ. Познакомились, он пошел нас проводить. Когда я сажал Ельцина в машину, Крючков мне говорит: "Берегите Бориса Николаевича". Ельцину, видимо, понравилось, он запомнил. И Владимиру Путину потом сказал: "Берегите Россию", – рассказал Коржаков.
По его словам, президент СССР Михаил Горбачев "наверняка" был посвящен в планы Государственного комитета чрезвычайного положения (ГКЧП) и рассчитывал использовать ту ситуацию в свою пользу.
"После Крыма он должен был въехать в Москву на белом коне. И связь ему на даче в Форосе никто не отключал", – полагает Коржаков.
Он добавил, что положительно относится к Горбачеву, поскольку "если бы он не начал Перестройку и перемены, мы бы загнулись".
Коржаков заявил, что первая ночь в Белом доме оказалась довольно "веселой" – "плясали, пели, водку пили". Вторая же ночь, по его словам, "выдалась совсем другой".
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что главными виновниками развала Советского Союза являются первый президент России Борис Ельцин и президент СССР Михаил Горбачев. Он пояснил, что распад СССР стал следствием личного конфликта между данными персоналиями, что является примером недопустимого поведения высших чиновников.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: