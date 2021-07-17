В Счетной палате назвали причины развала СССР

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Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что одной из причин развала СССР стало медленное проведение реформ. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"То есть в общем-то в этом смысле развал СССР предопределен был последним его десятилетием", – подчеркнул Кудрин.

Он отметил, что СССР не был готов к реформам в сфере экономики, которая становилась с каждым годом все менее эффективной.

"Экономический застой", по словам Кудрина, стал началом снижения уровня жизни и потери экономической привлекательности Советского Союза.

"Мы предполагали, что какой-то будет переход от плана к рынку, и мы даже сценарии писали. Но что это произойдет в условиях развала СССР..." – сказал он.

При этом председатель отметил, что такой сценарий рассматривался как катастрофический.

Ранее бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко рассказал о влиянии Украины на развал Советского Союза. Он заявил о персональной ответственности первого президента Украины Леонида Кравчука за неудачу нового союзного договора.

Мироненко рассказал, что Крачук отказался подписывать соглашения на встрече с президентом СССР Михаилом Горбачевым в Крыму в августе 1991 года накануне ГКЧП.