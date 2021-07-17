Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

18:40

В Счетной палате назвали причины развала СССР

политика общество

Фото: Ведомости/ТАСС/Евгений Разумный

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что одной из причин развала СССР стало медленное проведение реформ. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

"То есть в общем-то в этом смысле развал СССР предопределен был последним его десятилетием", – подчеркнул Кудрин.

Он отметил, что СССР не был готов к реформам в сфере экономики, которая становилась с каждым годом все менее эффективной.

"Экономический застой", по словам Кудрина, стал началом снижения уровня жизни и потери экономической привлекательности Советского Союза.

"Мы предполагали, что какой-то будет переход от плана к рынку, и мы даже сценарии писали. Но что это произойдет в условиях развала СССР..." – сказал он.

При этом председатель отметил, что такой сценарий рассматривался как катастрофический.

Ранее бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко рассказал о влиянии Украины на развал Советского Союза. Он заявил о персональной ответственности первого президента Украины Леонида Кравчука за неудачу нового союзного договора.

Мироненко рассказал, что Крачук отказался подписывать соглашения на встрече с президентом СССР Михаилом Горбачевым в Крыму в августе 1991 года накануне ГКЧП.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать