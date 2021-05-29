В МИД прокомментировали публикацию о планах СССР передать Японии два острова

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В министерстве иностранных дел России прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что в 1970-х годах Советский Союз был готов передать Японии два южнокурильских острова. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняется, речь идет о публикации агентства Kyodo со ссылкой на материалы из бывшего архива ЦК КПСС.

"В целом можем сказать, что изучать и комментировать письменные источники прошлых лет – прерогатива историков, тем более если речь идет о каких-то частных мнениях или оценках предположительного характера", – отметили в МИД.

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что советские и российские дипломаты продвигали идею о законном присвоении Южных Курил Россией и о несомненном суверенитете Москвы над этой территорией.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что Токио собирается решить проблему Южных Курил через диалог с Россией на основе советско-японской декларации 1956 года. Глава министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, в свою очередь, выразил готовность страны развивать экономическую деятельность с Москвой на Курилах.

СССР присоединил южные Курильские острова по итогам Второй мировой войны. Япония претендует на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора. Однако японские власти последующие годы были согласны только на возвращение всех островов, поэтому договор так и не был подписан.